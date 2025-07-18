Canlı altın fiyatları 19 Temmuz Cumartesi günü de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Jeopolitik gelişmeler, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki belirsizlikler, altın fiyatlarında yönü belirlemeye devam ediyor. Haftanın son işlem gününde altında yeniden yukarı yönlü hareketlilik gözlemleniyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ata, tam ve yarım altın ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Temmuz 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu…