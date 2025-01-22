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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 23 OCAK 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altında rekor üstüne rekor! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları 23 Ocak 2025 Perşembe günü gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki ayın başlarında Meksika ve Kanada'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulayabileceğini duyurmasının ardından altın yükselişe geçti. Geçtiğimiz gün 3 bin 123 TL'ye yükselerek gram altın, rekor üstüne rekor kırdı. Altının gram fiyatı, şu sıralar 3 bin 157 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 23 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 07:27 Güncelleme: 23.01.2025 - 00:08
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        1

        Anlık ve canlı altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları Trump’ın ilk gününde ABD dolarının zayıflamasıyla güç kazandı. Trump'ın, ABD'nin komşularına karşı yüzde 25'e kadar yeni vergi getireceğine yönelik açıklamaları altını yukarı taşıyan unsur oldu. Anlık verilere göre ons altın 2 bin 750 liradan, gram altın 3 bin 151 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 22 Ocak 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Altın yatırımcısı yeni yıla kazançlı başladı. Ons ve gram altındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte korumacılıkla ilgili birçok kararnameye imza atması diğer ülkeleri düşündürmeye başladı. Ticaret savaşlarının yeniden başlayacağına dair beklentiler artarken altın da bu ortamdan beslendi ve yükselişe geçti.

        Gram altın tarihi yüksek seviyelere ulaştı.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.151,2280

        Satış: 3.151,6980

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.749,4600

        Satış: 2.750,0500

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.042,0200

        Satış: 5.153,1300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 20.169,2400

        Satış: 20.549,8000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.446,00

        Satış: 20.610,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.049,46

        Satış: 10.302,72

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 20.161,93

        Satış: 20.542,43

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.608,82

        Satış: 21.126,46

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.701,46

        Satış: 2.554,93

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.860,38

        Satış: 3.018,36

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 50.811,00

        Satış: 51.433,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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