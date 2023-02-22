Altın fiyatlarına ile ilgili olarak sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yatırım ve birikim yapan vatandaşların gözü kulağı Kapalıçarşı'da. Konuya dair hafta ortası itibariyle 22 Şubat Çarşamba gününün güncel altın fiyatlarına ilişkin tüm bilgileri derledik. İşte, detaylar...

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