Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Nisan 2026 Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları
Altın fiyatları 1 Nisan 2026 Çarşamba günü yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinde son durum merak edilirken, piyasada güncel fiyatlar araştırılıyor. Küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyir izleyen ons altın, son iki gündeki toparlanmasını sürdürerek dikkat çekerken, Kapalı Çarşı verileri de iç piyasadaki yönü belirliyor. Peki, bugün gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları…
Altın fiyatları 1 Nisan 2026 Çarşamba günü itibarıyla yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Ons altında yaşanan güçlü yükselişin etkisiyle iç piyasada da gram altın ve diğer altın türlerinde hareketlilik dikkat çekiyor. Özellikle yatırımcılar, “Gram altın ne kadar?”, “Çeyrek altın kaç TL oldu?” sorularına yanıt ararken, Kapalı Çarşı’daki anlık değişimler yakından izleniyor. Küresel gelişmelerin yön verdiği altın piyasasında son fiyatlar ve detaylar haberimizde…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.554,29
Satış: 6.555,17
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.512,86
Satış: 4.514,70
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.490,03
Satış: 10.720,90
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 41.739,80
Satış: 42.528,76
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.177,00
Satış: 44.839,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.798,70
Satış: 21.323,20
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 41.724,86
Satış: 42.512,90
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 43.519,17
Satış: 44.644,51
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.625,15
Satış: 4.849,29
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.035,11
Satış: 6.336,65
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 107.459,00
Satış: 111.166,00