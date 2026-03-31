        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Nisan 2026 Çarşamba gram altın, çeyrek altın kaç TL? Kapalıçarşı Canlı güncel altın kuru

        Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Nisan 2026 Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları

        Altın fiyatları 1 Nisan 2026 Çarşamba günü yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinde son durum merak edilirken, piyasada güncel fiyatlar araştırılıyor. Küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyir izleyen ons altın, son iki gündeki toparlanmasını sürdürerek dikkat çekerken, Kapalı Çarşı verileri de iç piyasadaki yönü belirliyor. Peki, bugün gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları…

        Giriş: 31.03.2026 - 07:31 Güncelleme:
        Altın fiyatları 1 Nisan 2026 Çarşamba günü itibarıyla yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Ons altında yaşanan güçlü yükselişin etkisiyle iç piyasada da gram altın ve diğer altın türlerinde hareketlilik dikkat çekiyor. Özellikle yatırımcılar, “Gram altın ne kadar?”, “Çeyrek altın kaç TL oldu?” sorularına yanıt ararken, Kapalı Çarşı’daki anlık değişimler yakından izleniyor. Küresel gelişmelerin yön verdiği altın piyasasında son fiyatlar ve detaylar haberimizde…

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.554,29

        Satış: 6.555,17

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.512,86

        Satış: 4.514,70

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.490,03

        Satış: 10.720,90

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.739,80

        Satış: 42.528,76

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 43.177,00

        Satış: 44.839,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.798,70

        Satış: 21.323,20

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.724,86

        Satış: 42.512,90

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 43.519,17

        Satış: 44.644,51

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.625,15

        Satış: 4.849,29

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.035,11

        Satış: 6.336,65

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 107.459,00

        Satış: 111.166,00

        A MİLLİ TAKIM, 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA!
        A MİLLİ TAKIM, 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA!
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Çeyrek asırlık hasret sona erdi!
        Çeyrek asırlık hasret sona erdi!
        İnanç Ergülen yazdı: Bir neslin çocukluk hayali!
        İnanç Ergülen yazdı: Bir neslin çocukluk hayali!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Uşak Belediye Başkanı, görevden uzaklaştırıldı
        Uşak Belediye Başkanı, görevden uzaklaştırıldı
        Türkiye 5G'ye geçti
        Türkiye 5G'ye geçti
        15 yaşında kalbinden bıçaklandı
        15 yaşında kalbinden bıçaklandı
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Kavganın gölgesinde gelen ölüm
        Kavganın gölgesinde gelen ölüm
        Egemen Korkmaz maç sırasında yere yığıldı!
        Egemen Korkmaz maç sırasında yere yığıldı!
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        "Aşık olan herkes etrafını satar"