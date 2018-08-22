1 | 9

Altın fiyatları, dolar ve euronun son dönemde yükselmesiyle birlikte tavan yaptı. Bayramın birinci günü 235 lirayı gören gram altın, bugün yani Kurban Bayramı'nın 2. günü 229 lira olarak seyrini sürdürüyor. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar? Bayramın 2. günü gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 22 Ağustos güncel altın fiyatları...