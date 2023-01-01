ALTIN FİYATLARI 1 Ocak Pazar yani yılın ilk gününde piyasalar kapalı olduğu için bir önceki Cuma günkü kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Buna göre gram altın bin 100 lira sınırına yaklaşırken çeyrek altın bin 800 lira sınırında işlem görüyor. Peki, çeyrek ve rgam altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve canlı altın fiyatları 1 Ocak alış - satış tablosu...

Altın fiyatları sayfası için tıklayınız...