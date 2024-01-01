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ALTIN FİYATLARI 1 OCAK PAZARTESİ... Altın fiyatları 1 Ocak Pazartesi günü de zirvedeki seyrini koruyor. Gram altın bin 950 çeyrek altın ise 3 bin 200 lira seviyelerindeki seyrini koruyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 1 Ocak alış - satış tablosu...