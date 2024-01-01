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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARI CANLI | Son dakika: Çeyrek ve gram altın fiyatları 1 Ocak Pazartesi tablosu - Altın Haberleri

        Altın fiyatları haftaya zirvede başladı! Çeyrek ve gram altın fiyatları 1 Ocak alış ve satış fiyatları

        Altın fiyatları 1 Ocak Pazartesi günü yani yılın ilk gününe yatay seyirde başladı. Gram altın 1950 lira seviyesinde, çeyrek altın fiyatları ise 3 bin 200 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 1 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 07:05 Güncelleme: 01.01.2024 - 07:05
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        1

        ALTIN FİYATLARI 1 OCAK PAZARTESİ... Altın fiyatları 1 Ocak Pazartesi günü de zirvedeki seyrini koruyor. Gram altın bin 950 çeyrek altın ise 3 bin 200 lira seviyelerindeki seyrini koruyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 1 Ocak alış - satış tablosu...

        2

        1 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?

        1.955,86

        1.956,25

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.062,58

        2.063,39

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        3.129,37

        3.198,46

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        12.517,48

        12.754,72

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        6.239,18

        6.396,92

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.517,48

        12.754,72

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.444,29

        13.778,89

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.063,80

        1.462,16

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.824,17

        1.962,00

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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