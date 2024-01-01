Altın fiyatları haftaya zirvede başladı! Çeyrek ve gram altın fiyatları 1 Ocak alış ve satış fiyatları
Altın fiyatları 1 Ocak Pazartesi günü yani yılın ilk gününe yatay seyirde başladı. Gram altın 1950 lira seviyesinde, çeyrek altın fiyatları ise 3 bin 200 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 1 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARI 1 OCAK PAZARTESİ... Altın fiyatları 1 Ocak Pazartesi günü de zirvedeki seyrini koruyor. Gram altın bin 950 çeyrek altın ise 3 bin 200 lira seviyelerindeki seyrini koruyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 1 Ocak alış - satış tablosu...
1 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?
1.955,86
1.956,25
ALTIN/ONS FİYATI
2.062,58
2.063,39
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.129,37
3.198,46
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.517,48
12.754,72
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.239,18
6.396,92
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.517,48
12.754,72
ATA ALTIN FİYATI
13.444,29
13.778,89
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.063,80
1.462,16
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.824,17
1.962,00