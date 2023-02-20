Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha uzun süre şahin kalabileceğine yönelik endişelerin arttığını belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziran ayındaki toplantıda da yüzde 55 ihtimalle politika faizini 25 baz puan daha artıracağı öngörülüyor.

Bu beklentilerle altın fiyatlarındaki yükselişin sınırlı kaldığını ifade eden analistler, bugün ABD'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını ifade etti.

Analistler, bugün Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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