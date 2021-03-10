Altın fiyatları 10 Mart Çarşamba günü yani bugün başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edip araştıranlar atrafından yakından izleniyor. En çok merak edip araştırılanlar arasında ise "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabı yer alıyor. Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 10 Mart gram ve çeyrek altın fiyatları...