ALTIN FİYATLARI 2 Kasım Salı günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Özellikle yarın açıklanacak olacak enflasyon rakamları öncesinde piyasaların gözü altın fiyatlarında. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar...