Altın fiyatları 7 Nisan Çarşamba günü başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenlerin yakın markajında... En çok merak edilip araştırılanlar arasında ise gram ve çeyrek altın fiyatları ile Cumhuriyet altını fiyatları yer alıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları güncel ve canlı tablo...