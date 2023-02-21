ALTIN FİYATLARI 21 Şubat Salı yani haftanın ikinci iş gününe değer kaybıyla başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 21 Şubat çeyrek ve rgam altın fiyatları alış - satış tablosu...

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