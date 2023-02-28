ALTIN FİYATLARI 28 Şubat Salı günü gram altın fiyatları bin liranın altında seyrediyor. Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan altın fiyatları yeni haftaya da değer kaybıyla başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 28 Şubat güncel altın fiyatları...

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