ALTIN FİYATLARI 30 Ekim Pazar günü yani ekonomi gündemini takip edenlerin yakın markajında. Özellikle bugün düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki altın fiyatları piaysalar kapalı olduğu için işlemler Cuma gün ki kapanış değerleri üzerinden yürütülüyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

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