Altın fiyatları son dakika! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 20 Ekim Cumartesi

Altın fiyatları haftayı düşüşle mi yoksa yükselişle mi kapattı? sorusu yatırımcılar tarafından merak edildi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,09 azalışla 219,90 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 220 bin, en yüksek ise 223 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,37 yükselişle 221 bin 500 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları