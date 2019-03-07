Altın fiyatları SON DAKİKA! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 7 Mart

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın uzmanları, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinden bir sonuç çıkmaması ve dolar varlıklarının toparlanmasının altın fiyatlarının gerilemesinde etkili olduğunu söyledi. İşte 7 Mart güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları