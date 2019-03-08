SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları yükseliyor! 8 Mart canlı altın fiyatı

Altın fiyatları ters köşe yaparak yükselişe geçti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün yüzde 0,27 artışla 224,70 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 224 bin 700 lira, en yüksek 226 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,28 artışla 225 bin 350 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?