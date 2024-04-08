Altın fiyatları son dakika: 8 Nisan Pazartesi canlı altın fiyatları ile bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok takip edilenler arasında yerini alırken altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz hafta yükselişle başlayan altın fiyatları bu haftada aynı seviyeyi korumayı sürdürüyor. Bugün gram altın 2.458 TL'den alıcı bulurken, çeyrek altın ise 3.857 TL'den işlem görüyor. İşte, 8 Nisan 2024 Pazartesi günü canlı altın fiyatları alış-satış rakamları tablosu 8 Nisan 2024
Altın fiyatları canlı ve güncel olarak güncelleniyor. Çeyrek ve gram altın kendi rekorunu kırmaya devam ederken sizler için canlı ve anlık altın fiyatlarını derledik. Peki Canlı altın fiyatları ile 8 Nisan 2024 Pazartesi ata, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Nisan bugün güncel altın fiyatları
ÇEYREK VE GRAM ALTIN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR!
Gram altın 2 bin 458 TL seviyesinde alıcı buluyor. Çeyrek altın 3,857 TL iken cumhuriyet altın ise bugün 15,428 liradan alıcı buluyor.
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ALTINDA SON DURUM
Fed Başkanı Jerome Powell, para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve faizlerin bir süre daha indirilmeyeceğini açıkladı.
Powell, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair güvenimiz artana kadar politika faizimizi düşürmenin uygun olacağını öngörmüyoruz. Ekonominin gücü ve enflasyonda şu ana kadar kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında, gelen verilerin politika kararlarımıza yön vermesine izin verecek zamanımız var" diye konuştu.
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.688,01
Satış: 7.882,57
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.457,55
Satış: 2.468,51
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.311,51
Satış: 2.311,88
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16,164,21
Satış: 16,577,28
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.836,31
Satış: 3.921,41
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 15.424,23
Satış: 15.716,93
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.316,23
Satış: 1.734,53