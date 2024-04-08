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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: Canlı altın fiyatları ile 8 Nisan 2024 Pazartesi bugün ata, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları son dakika: 8 Nisan Pazartesi canlı altın fiyatları ile bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok takip edilenler arasında yerini alırken altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz hafta yükselişle başlayan altın fiyatları bu haftada aynı seviyeyi korumayı sürdürüyor. Bugün gram altın 2.458 TL'den alıcı bulurken, çeyrek altın ise 3.857 TL'den işlem görüyor. İşte, 8 Nisan 2024 Pazartesi günü canlı altın fiyatları alış-satış rakamları tablosu 8 Nisan 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 07:51 Güncelleme: 08.04.2024 - 09:21
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        1

        Altın fiyatları canlı ve güncel olarak güncelleniyor. Çeyrek ve gram altın kendi rekorunu kırmaya devam ederken sizler için canlı ve anlık altın fiyatlarını derledik. Peki Canlı altın fiyatları ile 8 Nisan 2024 Pazartesi ata, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Nisan bugün güncel altın fiyatları

        2

        ÇEYREK VE GRAM ALTIN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR!

        Gram altın 2 bin 458 TL seviyesinde alıcı buluyor. Çeyrek altın 3,857 TL iken cumhuriyet altın ise bugün 15,428 liradan alıcı buluyor.

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        ALTINDA SON DURUM

        Fed Başkanı Jerome Powell, para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve faizlerin bir süre daha indirilmeyeceğini açıkladı.

        Powell, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair güvenimiz artana kadar politika faizimizi düşürmenin uygun olacağını öngörmüyoruz. Ekonominin gücü ve enflasyonda şu ana kadar kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında, gelen verilerin politika kararlarımıza yön vermesine izin verecek zamanımız var" diye konuştu.

        3

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.688,01

        Satış: 7.882,57

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.457,55

        Satış: 2.468,51

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.311,51

        Satış: 2.311,88

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 16,164,21

        Satış: 16,577,28

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.836,31

        Satış: 3.921,41

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 15.424,23

        Satış: 15.716,93

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.316,23

        Satış: 1.734,53

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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