Altın fiyatları son dakika! Çeyrek altın gram altın fiyatları rekora gidiyor! 13 Ağustos 2018

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe kaç lira fark ile başlayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta gram altın cuma günü yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde yüzde 3,64 artışla 213,40 liradan tamamladı. Çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 13 Ağustos altın fiyatları bugün...