Altın fiyatları yükseliş trendini sürdürmeye devam ediyor. Altın yatırımcılarını sevindiren gelişme olurken, düğün sezonunda çeyrek altın almak isteyenlere üzücü haber oldu. İşte son altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 231 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,94 primle 216,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 6,8 değer kazancıyla 231 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 386 lira, Cumhuriyet altını da 1.575 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 1.208 dolardan alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARI 10 AĞUSTOS 2018

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 213,20 213,40 229,50 229,70 Cumhuriyet Ata Lira 1.405,00 1.426,00 1.512,00 1.537,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 194,40 198,40 209,00 214,00 Lira(Tam) Ziynet 1.398,00 1.418,00 1.478,00 1.498,00 Yarım Ziynet 686,00 696,00 739,00 749,00 Çeyrek Ziynet 343,00 348,00 370,00 375,00



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ALTIN FİYATLARI İÇİN UZMAN YORUMLARI

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurundan aldığı destekle yükselen altının gram fiyatının, 225 lira üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda 250 lira seviyesine kadar çıkabileceğini kaydetti.

Memiş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıklayacağı yeni ekonomi modeli ile ABD'den gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, İngiltere'de büyüme ve ABD'de enflasyon verilerinin de izleneceğini dile getirdi.

GRAM ALTIN FİYATI

228,50

229,00

ÇEYREK ALTIN FİYATI

365,59

374,42

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.520,00

1.535,00

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

208,39

208,85

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