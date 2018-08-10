Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Sterlin ne kadar? hareketli bir günün ardından piyasalardan son dakika gelişmeler haberimizde yer alıyor. Dolar, euro ve sterlin fiyatlarında yaşanan hareketlilik döviz fiyatlarına merakı da arttırıyor. Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi açıklandıktan sonra, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomi modeli büyük bir ilgiyle takip edildi. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Sterlin ne kadar? soruları döviz kurunun son durumunu merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Döviz kurları gün boyu gösterdiği hareketliliği akşam saatlerinde de sürdürüyor. Piyasaların hareketli olduğu şu dakikalar da Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Sterlin ne kadar? İşte 10 Ağustos piyasalarda son durum...

ABD ile süren Rahip Brunson davasının ardından yükselen gerilime paralel döviz fiyatları haftanın son gününde güçlü yükselerek yeni tarihi zirvelerini gördü. Dolar 6.85, euro 7.85, sterlin 8.45 liranın üzerine çıktı. döviz piyasalarındaki hareketliliği tetikleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı, "Türkiye ile ilişkilerimiz iyi değil." mesajı oldu. Doların küresel piyasalarda da değer kazanması ve dolar endeksinin 13 ayın zirvesine yükselmesiyle, iç piyasada dövizler güçlü seyrine devam ediyor.

DOLAR NE KADAR? 10 AĞUSTOS 2018

Dolar en düşük 5.5397 ve en yüksek 6.85 lirayı gördükten sonra 6,46 - 6,47 lira,

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EURO NE KADAR?

Euro en düşük 6.3893 ve en yüksek 7.85 lirayı gördükten sonra 7,37 - 7,38 lira,

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STERLİN NE KADAR?

Sterlin en düşük 7.1049 lira ve en yüksek 8.45 lirayı gördükten sonra 8,25 - 8,27 lira aralığında işlem görüyor.

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PİYASALARDA GÜN SONU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.245,50 puan azalışla 94.939,63 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 1.581,78 puan ve yüzde 1,63 azalarak 95.603,35 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 386,35 puan ve yüzde 0,40 değer kaybederek 96.798,77 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 88.598,12 puanı, en yüksek 97.810,06 puanı gören endeks, günü yüzde 2,31 azalışla 94.939,63 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,76, sanayi endeksi yüzde 0,84, hizmetler endeksi yüzde 2,57, teknoloji endeksi de yüzde 1,44 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.575,26 puan ve yüzde 2,15 azalarak 117.375,79 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 43'ü prim yaptı, 370'i geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Garanti Bankası, ASELSAN ve Tüpraş bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YENİ EKONOMİK PAKETİ AÇIKLANDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomik Yaklaşımı Dolmabahçe Sarayı'nda açıkladı. Önemli mesajların verildiği toplantıda İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası başta olmak üzere birçok oda ve birlik başkanı, banka genel müdürleri, sektör temsilcileri ve iş adamları da hazır bulundu. "Para politikalarının tam bağımsızlığı sağlanacak, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı kritik esastır" diyen Albayrak, kamuda tasarruf tedbirlerine başlandığını, yapısal reformlar konusunda bakanlıkta çok yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ve mali disiplin üzerinde çok daha sıkı bir Hazine ve Maliye Bakanlığı görüleceğini söyledi. Güven ortamının iyileştirilmesi için gerekli tüm adımların atılacağını kaydeden Albayrak, vergi sistemi noktasında da maliyede çok güçlü yeni bir dönüşüm süreci başlayacağını ifade etti.

CARİ AÇIK AÇIKLANDI

Cari işlemler açığı, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 818 milyon dolar azalarak 2 milyar 973 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 Haziran dönemi ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; cari işlemler açığı, bir önceki yılın Haziran ayına göre 818 milyon dolar azalarak 2.973 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 57.386 milyon dolar oldu. Bu ayda ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 228 milyon dolar azalarak 4 milyar 388 milyon dolara, birincil gelir dengesi açığı 125 milyon dolar azalarak 1 milyar 8 milyon dolara geriledi.

Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 712 milyon dolar artarak 2 milyar 385 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu gelişmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 490 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 881 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 119 milyon dolar azalarak 951 milyon dolar oldu. Bir önceki yılın Haziran ayında 285 milyon dolar net giriş gösteren ikincil gelir dengesi kalemi, bu yılın aynı ayında da 38 milyon dolar net giriş kaydetti.

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