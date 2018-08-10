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Dolarda Trump dalgası! İşte dolardaki son durum

Dolar başta olmak üzere döviz piyasaları dalgalanmaya devam ediyor. Dolar kuru, gün içerisinde yüzde 15'in üzerinde dalgalanarak 6.85 TL'nin üzerini gördü ve yeni tarihi zirvesini kaydetti. Euro 7.85 ve sterlin de 8.45 düzeyini aştı. Dolar başta olmak üzere döviz piyasalarındaki hareketliliği tetikleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı, "Türkiye ile ilişkilerimiz iyi değil." mesajı oldu. Dolar kurundaki hareket, ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye yönelik olarak çelik ve alüminyumdaki gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasına yetki verdiğini belirtmesiyle daha da tırmandı.

10.08.2018 - 16:54 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Dolar kuru ve döviz piyasası, Rahip Brunson'un tutukluluğu sronası gerilen ABD ile ilişkiler nedeniyle sert dalgalanmaya devam ediyor.

Türk Lirası yüzde 15'i aşan değer kaybıyla gelişmekte olan para birimleri arasında en kötü performansı gösteren para birimi oldu.

Kur, ABD'ye giden Türk heyetinin dönmesini takiben sabah 5.70 TL dolayında başladığı günde önce 6 TL, ardından 6.50 eşiğini aştı. Euro benzer bir hareketle 6.50 ve 7 sınırını geride bırakırken, sterlin de 8 ve 8.25 bandını aşarakk tarihi zirvelerine ulaştı.

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Dolar kurundaki hareket, ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye yönelik olarak çelik ve alüminyumdaki gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasına yetki verdiğini belirtmesiyle daha da tırmandı.

Trump Türkiye'ye yönelik gümrük vergilerinin alüminyumda yüzde 20, çelikte yüzde 50 olacağını söyledi. 

Trump Twitter'da yaptığı açıklamada "TL güçlü dolarımız karşısında hızla değer kaybederken, Türkiye'ye yönelik olarak çelik ve alüminyumdaki gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasına az önce yetki verdim. Gümrük vergileri alüminyumda yüzde 20, çelikte yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda iyi değil" dedi.

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Bloomberg HT'ye konuşan uzmanlar "İlk önce doların tansiyonunun düşmesi lazım. ABD ile ilişkiler en temel problem. Uluslararası tahvillerde de ciddi satış baskısı var. Hem Türkiye bonoları, hem bankaların çıkardığı tahviller ciddi yükselişlerde. O yüzden Dövizin tansiyonunun düşmesi çin adımlar gerekecek" yorumunda bulundu.

Analistler, piyasaların eylül ayını beklemeden Merkez Bankası'ndan adım beklediğine dikkat çekerek ilişkilerin düzelmemesi durumunda bu adımın da tek başına yeterli olmayacağını vurguluyor. 

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Dolar saat 16.50 itibariyle 6.58, euro ise 7.57 TL seviyesinde bulunuyor.  

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Yorumlar 11
  • Misafir 36 saniye önce
    incirligi kapatmakla ekonomi düzelmez adamlar zaten suriyede incirligi ne yapsin
  • Misafir 15 dakika önce
    yürek ister incirliği kapatmak adamlık ister nerdee o yürek .
  • Misafir 19 dakika önce
    kapatilsin incirlik
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