Analistler, ABD'deki borç limiti krizine yönelik belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

ABD'de borç limiti krizinin aşılması halinde hükümetin nakit ihtiyacını karşılamak için tahvil satışlarını artıracağı öngörüsünün tahvil piyasalarında satış baskısını artırdığını belirterek, yükselen tahvil faizleri nedeniyle altının ons fiyatında satış baskısının öne çıktığını bildirdi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin de şahin söylemlerini sürdürdüğünü aktararak, dün Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin'in, enflasyonun kontrol altına alındığına hala ikna olmak istediğini ve gerekirse faiz oranlarının daha da artırılmasını destekleyeceğini söylediğini hatırlattı.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ve yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksi ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıç verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.980 doların destek, 2.030 ve 2.040 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. İşte 17 Mayıs 2023 güncel altın fiyatları...

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