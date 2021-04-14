14 Nisan gram ve çeyrek altın fiyatları son dakika alış ve satış tablosu günün ilk ışıklarıyla birlikte ne çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Haftaya değer kaybıyla başlayan çeyrek ve gram altın fiyatları 14 Nisan Çarşamba gününe de aşağı yönlü seyirle başladı. Merak edenler için güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosunu haberimizde derledik. İşte, çeyrek ve gram altın fiyatları son dakika rakamları...