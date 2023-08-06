Altın alacaklar dikkat: İşte, 6 Ağustos 2023 canlı altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Ons altın ve dolar kurundaki hareketliliğe bağlı olarak değer kazanan gram altın fiyatı bugün 1.681 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte, Kapalıçarşı'dan 6 Ağustos 2023 Pazar güncel altın fiyatları ile canlı çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatı son durum...
Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Hafta sonu boyunca piyasaların kapalı olması nedeniyle altın fiyatları cuma günündeki rakamlar üzerinden işlem görüyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Ağustos 2023 hafta sonu güncel altın fiyatlarında son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
1.680,88
1.681,49
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.942,50
1.943,32
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.689,40
2.749,24
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.757,61
10.963,31
YARIM ALTIN FİYATI
5.361,99
5.498,47
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.757,61
10.963,31
ATA ALTIN FİYATI
11.195,82
11.475,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.539,64
1.629,41