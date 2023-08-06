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        Haberler Altın Altın fiyatları son dakika: Hafta sonu 6 Ağustos 2023 Pazar canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat: İşte, 6 Ağustos 2023 canlı altın fiyatlarında son durum

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Ons altın ve dolar kurundaki hareketliliğe bağlı olarak değer kazanan gram altın fiyatı bugün 1.681 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte, Kapalıçarşı'dan 6 Ağustos 2023 Pazar güncel altın fiyatları ile canlı çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatı son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2023 - 18:52
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        1

        Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Hafta sonu boyunca piyasaların kapalı olması nedeniyle altın fiyatları cuma günündeki rakamlar üzerinden işlem görüyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Ağustos 2023 hafta sonu güncel altın fiyatlarında son durum...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.680,88

        1.681,49

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.942,50

        1.943,32

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.689,40

        2.749,24

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.757,61

        10.963,31

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.361,99

        5.498,47

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.757,61

        10.963,31

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.195,82

        11.475,15

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.539,64

        1.629,41

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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