Altın fiyatları bugün ne kadar? Sabah saatlerinden itibaren yeşil yönlü grafik çizen altın fiyatlarında gram altın 1.178,85 TL olurken çeyrek altın 1.927,42 TL civarında seyrediyor. Peki, altın fiyatları yükseldi mi, bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 7 Mart Salı 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son gelişmeler...