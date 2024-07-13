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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son dakika yükseliyor! 13 Temmuz altın fiyatları alış satış tablosu ile gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç lira oldu?

        Altın fiyatları son dakika: 13 Temmuz altın fiyatları alış satış tablosu ile gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç lira oldu?

        Yatırımcılar ve ekonomini gündemini takip edenlerin gündeminde altın fiyatları son dakika gelişmeleri var. Gram, çeyrek, cumhuriyet ve diğer altın fiyatlarındaki değişimleri alış ve satış tablosunu anlık olarak takip ederek yatırım stratejisini belirlenmeye çalışılıyor. Bilindiği gibi hafta boyunca altın fiyatlarında yükseliş hakimdi. Peki 13 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu, kaç lira? İşte, son dakika canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 08:04 Güncelleme: 13.07.2024 - 08:04
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        1

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri takip konusu olmaya devam ediyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın yükseliş ivmesini sürdürüyor. 13 Temmuz Cumartesi günü saat 08.00 itibarıyla altının gram fiyatı 2 bin 561 TL’den işlem görürken; çeyrek altın bugün 4.097 TL'den alıcı buluyor. İşte, 13 Temmuz canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın 13 Temmuz Cumartesi günü 2 bin 561 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4.097 TL’den güne başladı.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.561,09

        Satış: 2.561,47

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4,097,74

        Satış: 4.188,00

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.169,86

        Satış: 8.376,00

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.373,04

        Satış: 1.806,05

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.326,69

        Satış: 2.464,61

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        6

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.410,63

        Satış: 2.412,23

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 16.390,94

        Satış: 16.700,76

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.895,66

        Satış: 17.326.95

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 16.390,94

        Satış: 16.700,76

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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