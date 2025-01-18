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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DURUM 18 OCAK 2025 || Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 18 Ocak Cumartesi günü için araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 81 lira, çeyrek altın ise 5 bin 38 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 18 Ocak 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 08:50 Güncelleme: 18.01.2025 - 08:50
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        1

        Altın fiyatları 18 Ocak 2025 alış-satış grafiği ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Güncel verilere göre, ons altın 2 bin 705 liradan, 22 ayar bilezik ise 2 bin 962 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 18 Ocak 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.081,24

        Satış: 3.081,85

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.700,69

        Satış: 2.705,80

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.929,99

        Satış: 5.038,82

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.719,96

        Satış: 20.093,65

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.015,00

        Satış: 20.228,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.829,17

        Satış: 10.077,64

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.719,96

        Satış: 20.093,65

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.427,92

        Satış: 20.941,09

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.664,40

        Satış: 2.516,79

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.800,15

        Satış: 2.962,61

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 49.731,00

        Satış: 50.470,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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