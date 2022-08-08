Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve güçlü iş gücü piyasaları altın fiyaytları üzerinde etkili oluyor. Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybederek günü yüzde 0,86 azalışla 1.023,3 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından kapanışın üzerinde işlem görüyor.

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Analistler, ABD'de güçlü gelen iş gücü piyasası verileri sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasını sürdüreceğine ilişkin beklentilerle piyasalarda artan resesyon ve enflasyon ikileminin altın fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında 75 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler güçlenerek yüzde 70 seviyesine çıktığını anımsatan analistler, kasım toplantısında ise yüzde 53 ihtimalle 25 baz puan faiz artırılacağının öngörüldüğünü kaydetti. İşte, 8 Ağustos 2022 Pazartesi gram altın, çeyrek altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları...