ALTIN FİYATLARI 1 Haziran yani bugün ne kadar, kaç TL? Altın güne yatay seyirle başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 1 Haziran çeyrek altın, gram altın Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları...

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