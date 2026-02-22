Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları yükselişe geçti! 22 Şubat 2026 Pazar gram, çeyrek altın, Cumhuriyet, yarım, tam ne kadar oldu?

        Altın fiyatları yükselişe geçti! 22 Şubat 2026 Pazar gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) tutanaklarının faiz indirimi konusunda aceleci olunmayacağını ima etmesi sonrasında dolardaki güçlenmeye karşın ABD ve İran arasında artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle altın fiyatlarında yükseliş eğilimi öne çıkıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, 22 Şubat Pazar 2026 altın alış satış tablosu

        Piyasalara yön veren ABD büyüme ve enflasyon göstergeleri açıklandı. ABD'de Fed'in takip ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE, Aralık'ta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3 arttı. Yıllıklandırılmış büyüme verileri ise beklentilere göre oldukça düşük geldi. Ülke ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 1,4 büyüdü. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 2,8 olarak belirlenmişti. 4. çeyrekte kişisel harcamalar yüzde 2,4 ile beklentilere paralel arttı. Verilerin paylaşılmasının ardından ise gözler altın fiyatlarına çevrildi. İşte, 22 Şubat 2026 güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.182,08

        Satış: 7.183,04

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.105,19

        Satış: 5.109,71

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.491,33

        Satış: 11.744,27

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.965,32

        Satış: 46.833,42

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 48.055,00

        Satış: 48.508,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.910,84

        Satış: 23.488,54

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.965,32

        Satış: 46.833,42

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 48.858,68

        Satış: 50.125,47

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.050,12

        Satış: 5.330,18

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.725,69

        Satış: 7.039,50

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 119.768,00

        Satış: 121.176,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

