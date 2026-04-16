        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN YÜKSELİYOR! 16 Nisan 2026 bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın alış-satış fiyatı ne kadar?

        Canlı altın fiyatları: 16 Nisan 2026 gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları

        Altın fiyatları 16 Nisan 2026 Perşembe günü yatırımcıların yakın takibinde. Küresel piyasalarda İran ile ilgili gerilimde diplomatik çözüm arayışlarının yeniden hız kazanması, enflasyon endişelerini azaltırken altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekledi. "Canlı altın fiyatları", "gram altın ne kadar", "çeyrek altın kaç TL" gibi aramalar hız kazanırken, özellikle 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları ile birlikte tam, yarım ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. İşte canlı altın fiyatları...

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 07:40 Güncelleme:
        1

        Piyasalarda son dakika gelişmeleri altın fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. 16 Nisan 2026 itibarıyla altın yükselişe geçerken, yatırımcılar “bugün altın fiyatları ne kadar oldu?”, “gram altın kaç TL”, “çeyrek ve tam altın fiyatı” sorularına yanıt arıyor. İran merkezli jeopolitik risklerin diplomatik yollarla çözülmesine yönelik beklentiler ve düşen enflasyon baskısı, altın piyasasında hareketliliği artırdı. Güncel alış-satış rakamları özellikle bilezik ve ziynet altın türlerinde yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 16 Nisan altın fiyatlarına dair son durum...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)

        6.946,8680

        6.947,7170

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.820,33

        4.821,41

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        11.115,2700

        11.359,7900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        44.458,8300

        45.297,7800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        45.032,00

        45.727,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        22.161,69

        22.720,06

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        44.462,32

        45.301,16

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        45.730,92

        46.880,40

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.786,71

        5.021,97

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.297,66

        6.589,03

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        112.148,00

        115.534,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Kahramanmaraş'ta okulda silah sesleri

        Kahramanmaraş'ta okulda silah sesleri, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi! Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kentteki bir okulda silahlı saldırı olduğunu ve yaralıların bulunduğunu bildirdi. (DHA)

        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Dünyada ilk yüze girdi
        Osimhen'den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        En etkili 100 kişi seçildi
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        Altın fiyatları yükselişte
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?
