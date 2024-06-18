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        Haberler Bilgi Altın fiyatları YÜKSELİYOR! Son dakika: 18 Haziran 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! 18 Haziran canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatları, ons değeri ve döviz kurundaki son dakika gelişmelerden etkileniyor. Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde değer kazanıyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın, yükselmeye devam ediyor. 18 Haziran Salı günü altının ons fiyatı 2 bin 323 dolardan işlem görürken; gram altın bugün saat 08:00 itibarıyla 2 bin 448 TL'ye yükseldi. İşte, 18 Haziran 2024 hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 08:06 Güncelleme: 18.06.2024 - 08:06
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altında hareketlilik sürüyor. Altın fiyaatları yükselmeye devam ediyor. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 445 liradan yaparken; 18 Haziran günü saat 08.00 itibarıyla 2 bin 448 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 997 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 004 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.448,59

        Satış: 2.448,98

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.323,31

        Satış: 2.323,65

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.917,75

        Satış: 4.004,09

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.671,00

        Satış: 15.967,37

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.811,01

        Satış: 8.008,17

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.671,00

        Satış: 15.967,37

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.052,53

        Satış: 16.462,84

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.297,61

        Satış: 1.736,67

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.204,11

        Satış: 2.363,21

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