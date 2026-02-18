Canlı
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: 18 Şubat 2026 Çarşamba bugün gram altın ve çeyrek altın kaç TL'ye geriledi?

        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: 18 Şubat 2026 Çarşamba bugün gram altın ve çeyrek altın kaç TL'ye geriledi?

        Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 911 liradan, Cumhuriyet altını ise 46 bin 995 liradan satılıyor. Altının onsu, yüzde 2 azalışla 4 bin 890 dolardan işlem görüyor. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ile teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik endişeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.Peki bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 18 Şubat 2026 Çarşamba güncel altın alış satış tablosu

        Giriş: 18.02.2026 - 07:20 Güncelleme: 18.02.2026 - 07:20
        1

        Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ile teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik endişeler nedeniyle temkinli bir seyir izliyor. Altının onsu Asya piyasalarının tatil olmasından kaynaklı düşük likidite ortamının ve güçlü doların etkisiyle dünkü kapanışın yüzde 0,1 altında 4 bin 952 dolardan işlem görüyor. Peki, güncel altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 18 Şubat 2026 Çarşamba bugün güncel altın fiyatları tablosu

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.918,6250

        Satış: 6.919,8200

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.878,50

        Satış: 4.880,08

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.072,6600

        Satış: 11.316,3000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 47.376,00

        Satış: 47.897,00

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 47.376,00

        Satış: 47.897,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.066,48

        Satış: 22.623,18

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 44.269,64

        Satış: 45.106,30

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 47.603,85

        Satış: 48.928,88

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.991,56

        Satış: 5.272,93

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.630,69

        Satış: 6.955,98

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
