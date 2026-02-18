Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: 18 Şubat 2026 Çarşamba bugün gram altın ve çeyrek altın kaç TL'ye geriledi?

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ile teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik endişeler nedeniyle temkinli bir seyir izliyor. Altının onsu Asya piyasalarının tatil olmasından kaynaklı düşük likidite ortamının ve güçlü doların etkisiyle dünkü kapanışın yüzde 0,1 altında 4 bin 952 dolardan işlem görüyor. Peki, güncel altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 18 Şubat 2026 Çarşamba bugün güncel altın fiyatları tablosu