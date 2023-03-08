Altında Fed düşüşü

HABERTURK.COM

Fed Başkanı Jerome Powell dün Senato Bankacılık Komitesi'nde gerçekleştirdiği sunumda son ekonomik veriler ışığında Fed'in öngörülenden daha yüksek bir faiz artırımına gidebileceğini belirtti. Bu açıklama doların küresel olarak güçlenmesine yol açarken altın fiyatlarında düşüşe yol açtı.

Açıklamalar öncesi doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 104.6 seviyesindeyken bu sabah itibarıyla 105.8 seviyesine yükseldi.

Altının ons fiyatında ise yaklaşık 35 dolarlık bir düşüş yaşandı. Ons fiyatı bu sabah itibarıyla 1.810 dolara geriledi.

Dolar/TL'nin 18.92 civarındaki sabit seyrini devam ettirmesiyle yurtiçinde gram altın fiyatında da gerileme yaşandı. Gram altın 1.118 liradan 1.101 liraya geriledi.

22 MART İÇİN 50 BAZ PUANLIK ARTIRIM FİYATLANIYOR

Powell'ın açıklamaları öncesi piyasalar Fed'den 22 Mart'ta büyük oranda 25 baz puanlık bir faiz artırımı bekliyordu. Ancak açıklamaların ardından 50 baz puanlık artırım fiyatlanmaya başladı. Güncel veri ve açıklamaları hesaba katarak Fed'in para politikası kararlarını tahmin etmek için oluşturulan CME FedWatch Tool'da açıklamalar öncesinde 25 baz puanlık artırıma yüzde 69, 50 baz puanlık artırıma ise yüzde 31 ihtimal veriliyordu. Açıklamaların ardından ise 50 baz puanlık artırım olasılığı yüzde 73.5'e yükselirken 25 baz puanlık artırım ihtimali yüzde 26.5'e geriledi.