Hafta sonu güncel altın fiyatları ekonominin gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya devam ediyor. ABD'de işsizlik rakamlarının açıklanmasının ardından altının ons değerindeki yükselişi gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını da derinden etkilediği gözlemlendi. Peki, "Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?" İşte 11 Mart Cumartesi güncel altın fiyatları...