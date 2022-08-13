Ekonomideki son dakika gelişmeleri sonrası altın fiyatları bir kez daha gündem olmuş durumda. Haftanın sonunun ilk gününde vatandaşlar; altın fiyatları ne kadar, kaç lira oldu sorularının cevaplarını arıyor. İşte 13 Ağustos Cumartesi günü itibariyle altın fiyatlarında son durum...

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