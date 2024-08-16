Fed'in eylülde faiz indirimine gideceği beklentisi altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.499 doları gördü. Ardından 2.488 dolara çekildi.

Yurt içinde de gram altın 2.708 liraya kadar yükselerek rekor kırdı.

Bugünkü yüzde 1'i aşan yükselişin ardından altın dolar bazında yatırımcısına son 6 ayda yüzde 22 kazandırmış oldu.

Fed yetkililerinin son günlerdeki açıklamaları indirim beklentilerini güçlendirirken, ABD'de yayımlanan son veriler ise 'sert iniş' endişelerini azalttı.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem dün yaptığı açıklamada Fed'in yavaşlayan enflasyona cevaben faizleri indirmesinin "zamanının yaklaşmış olabileceğini" belirtti. Musalem, son enflasyon rakamlarının Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefine kademeli olarak inildiğine dair güvenini artırdığını sözlerine ekledi.

Bu hafta açıklanan verilere göre temmuz ayında ABD'de yıllık enflasyon yüzde 3'lük beklentiye karşın yüzde 2.9 ile 40 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ülkede temmuz ayında ise perakende satışlar, aylık bazda yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Bu da ay başında piyasaları sarsan resesyon korkularını şimdilik dağıtmaya yardımcı oldu.

Bu gelişmeler neticesinde geçen ay yüzde 4.16 olan ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi bugün itibarıyla yüzde 3.92'ye geriledi.