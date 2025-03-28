Altın fiyatlarında yeni rekor

ABD Başkanı Trump’ın tüm otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararını uygulamaya koymasının ardından, ticaret savaşının genişlemesine dair endişeler yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirdi.

BloombergHT'de yer alan habere göre altın, Cuma günü yüzde 0,7 yükselerek ons başına 3.077 doların üzerini gördü ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Perşembe günü kırılan rekoru geride bırakan değerli metal, üst üste dördüncü haftalık kazancına yöneldi.

Büyük bankalar, altın için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Goldman Sachs, bu hafta yıl sonu ons fiyat tahminini 3.300 dolara çıkardı. Banka, merkez bankalarından gelen yüksek talep ve altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) güçlü girişleri bu artışın temel nedenleri olarak gösterdi.

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