2021 Fındık fiyatları ne kadar?

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Altının ons fiyatı geçen salı 1.730 doların altını görmüştü. Ardından ise yavaşta olsa kademeli bir yükselişe geçti.

Altın bu sabah 1.781 dolara kadar yükseldi. Sonra 1.761 dolara çekildi. Bu çekilmeye rağmen günlük yüzde 0.5 yükseldi.

Altın fiyatlarında ABD'den gelen özellikle Fed'in varlık alım programına ilişkin açıklamalar etkili oluyor.

Son olarak Fed eski başkan yardımcılarından Alan Blinder, koronavirüsünü Delta varyantının ABD ekonomisine ciddi bir etkisinin olmadığına işaret ederek Fed'in varlık alımlarını azaltma planının Delta varyantından etkilenmeyeceğini savundu.

Japon haber ajansı Jiji'ye konuşan Blinder, Fed'in sıfır faiz politikasını gelecek yıl sona erdirmesinin muhtemel olduğunu da savundu.