        Altın haftayı kar satışlarıyla açtı - Altın Haberleri

        Altın haftayı kâr satışlarıyla açtı

        Altının gramı, cuma günkü yükselişin ardından haftaya hafif düşüşle başladı. Gram altın yüzde 0,37 gerilemeyle 7 bin 50 TL'ye kadar geldi. Piyasalardaki düşük işlem hacmi ve kâr satışlarının etkisiyle haftanın ilk işlem gününde fiyatlarda düşüşler öne çıkıyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16.02.2026 - 12:55 Güncelleme: 16.02.2026 - 12:55
        Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,6 üstünde 7 bin 73 liradan tamamladı.

        ABD'de cuma günü açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesi cuma günü altın fiyatlarını desteklerken, piyasalardaki düşük işlem hacmi ve kâr satışlarının etkisiyle haftanın ilk işlem gününde fiyatlarda düşüşler öne çıkıyor.

        ABD, Çin ve Güney Kore'de piyasaların kapalı olması dolayısıyla işlem hacmi düşük seyrediyor. Bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri piyasaların odağında yer alacak.

        Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarından gelecek mesajlar da önem taşıyor. Tutanaklardan faiz indirimlerine ilişkin olumlu açıklamalar gelmesi durumunda hisse senedi piyasalarının pozitif etkilenebileceği, temkinli mesajlar gelmesi durumunda ise doların güçlenebileceği, bunun da altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceği tahmin ediliyor.

