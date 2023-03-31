ALTIN FİYATLARI 31 Mart Cuma yani haftanın son iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Gram altın bin 200 lira üzerindeki seyrini korurken çeyrek altın ise 2 bin lira sınırında seyrediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

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