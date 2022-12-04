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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altın Kelebek ödülleri saat kaçta ve hangi sanatçılar sahne alacak?

48. Altın Kelebek Ödülleri için beklenen gün geldi çattı. Bugün düzenlenecek olan söz konusu törenin ne zaman başlayacağı, kimlerin sahne alacağı ve adayların kimler olduğuna ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, Altın Kelebek Ödülleri'ne dair ayrıntılar...

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  • Altın Kelebek ödülleri konseri ne zaman, saat kaçta? Altın Kelebek'te hangi şarkıcılar sahne alacak? Altın Kelebek sunucuları kimler?

    Altın Kelebek Ödül Töreni için nefesler tutuldu. Sanat dünyasının en önemli törenlerinden biri olan Altın Kelebek ile ilgili tüm detaylar belli oldu ve gözler artık ödül töreni saatine çevrildi. İşte, merakla beklenen geceye dair bilinmesi gerekenler...
  • Altın Kelebek ödülleri konseri ne zaman, saat kaçta? Altın Kelebek'te hangi şarkıcılar sahne alacak? Altın Kelebek sunucuları kimler?

    ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?

    Altın Kelebek Ödül Töreni 4 Aralık 2022 tarihinde düzenlenecektir.

    Çağla Şıkel ve Cem Davran’ın sunacağı 48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, Türkiye’nin yıldız isimlerini aynı çatı altında buluşturacak ve Kanal D'den 19:30'da yayınlanacak.
  • Altın Kelebek ödülleri konseri ne zaman, saat kaçta? Altın Kelebek'te hangi şarkıcılar sahne alacak? Altın Kelebek sunucuları kimler?

    ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ YILDIZI PARLAYANLAR KİMLER?

    Altın Kelebek Ödülleri Yıldızı Parlayanlar açıklandı. Bu yıl 48'ncisi düzenlenecek olan yarışmada Kardeşlerim dizisinden Su Burcu Yazgı Coşkun, Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan rolüne hayat veren oyuncu Özgü Kaya, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem rolüne hayat veren Nilsu Berfin Aktaş oldu.
  • Altın Kelebek ödülleri konseri ne zaman, saat kaçta? Altın Kelebek'te hangi şarkıcılar sahne alacak? Altın Kelebek sunucuları kimler?

    Ayrıca Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakteriyle öne çıkan Tarık Emir Tekin Yıldızı Parlayanlar arasında gösterildi.
  • Altın Kelebek ödülleri konseri ne zaman, saat kaçta? Altın Kelebek'te hangi şarkıcılar sahne alacak? Altın Kelebek sunucuları kimler?

    İŞTE SAHNENİN YILDIZLARI

    Gece ünlü sanatçıların şovlarıyla renklenecek.

    31 yıl sonra yeniden bir araya gelen İzel Çelik Ercan ile rap dünyasının sevilen ismi Sefo şarkılarıyla coşturacak. Komedyen Yasemin Sakallıoğlu da stand-up şovuyla izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak.

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