Altın Kelebek Ödül Töreni için nefesler tutuldu. Sanat dünyasının en önemli törenlerinden biri olan Altın Kelebek ile ilgili tüm detaylar belli oldu ve gözler artık ödül töreni saatine çevrildi. İşte, merakla beklenen geceye dair bilinmesi gerekenler...