Altın Küre’ye bir darbe de NBC’den geldi

Altın Küre Ödülleri'ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association-HPFA),hiç siyah üyeye sahip olmaması nedeniyle tepkileri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

ABD medyasından NBC, Altın Küre Ödülleri'ni organize eden Hollywood Yabancı Basın Derneği´nin (HFPA) üyeleri arasında 20 yıldır siyahi üye olmadığı gerekçesiyle, ödül törenini yayınlamayacağını açıkladı.

Kanaldan yapılan açıklamada, ödül töreninin 2022 yılında yayınlamayacağını duyuruldu.

ŞUBAT AYINDA YAYINLANAN HABER FİTİLİ ATEŞLEDİ

Altın Küre Ödülleri, Los Angeles Times'ın Şubat ayında yayınlanan ilgili haberinden sonra sinema yıldızları ve film stüdyoları tarafından boykot edildi. Tom Cruise bugüne kadar kendisine verilen üç Altın Küre'yi iade etti. Netflix, Amazon ve Warner artık Altın Küreler'le iş birliği yapmayacaklarını açıkladı.

Ünlü yıldız Scarlett Johansson, Altın Küre Ödülleri'ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği'ne (Hollywood Foreign Press Association-HPFA) tepkilerini dile getirdi.

Variety dergisine konuşan Johansson, "Filminin tanıtımını yapan bir oyuncu olarak, basın konferanslarına ve ödül programlarına katılarak ödül sezonuna dahil olmam bekleniyor. Geçmişte bu, genellikle bazı HFPA üyelerinin cinsiyetçi soruları ve sözleriyle yüzleşmek anlamına geliyordu. Yıllarca konferanslara katılmayı reddetmemin tam nedeni budur" dedi.

Ünlü oyuncu, sözlerine, "HFPA, Harvey Weinstein gibileri tarafından Akademi’deki tanınırlığa ivme kazandırmak üzere meşrulaştırılmış bir örgüttür ve endüstri de bunu takip etti. Örgüt içinde gerekli temel reformlar yapılmadıkça, HFPA'dan geri çekilip sendikalarımız ve bir bütün olarak sektördeki birliğin önemi ve gücüne odaklanmanın zamanının geldiğine inanıyorum" şeklinde devam etti.