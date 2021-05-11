Altın Küre’ye bir darbe de NBC’den geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatSinema
ABONE OL

Altın Küre’ye bir darbe de NBC’den geldi

ABD medyasından NBC, Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin temsiliyet konusunda aldığı tepkiler üzerine 2022 Altın Küre Ödül Töreni'ni yayınlamayacağını açıkladı. Ünlü oyuncu Scarlett Johansson da geçtiğimiz günlerde Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin (Hollywood Foreign Press Association-HPFA) kendi içindeki reformları geciktirmesi üzerine, sinema sektörü çalışanlarına 'çekilme' çağrısı yapmıştı...

Altın Küre’ye bir darbe de NBC’den geldi

Altın Küre Ödülleri'ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association-HPFA),hiç siyah üyeye sahip olmaması nedeniyle tepkileri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

ABD medyasından NBC, Altın Küre Ödülleri'ni organize eden Hollywood Yabancı Basın Derneği´nin (HFPA) üyeleri arasında 20 yıldır siyahi üye olmadığı gerekçesiyle, ödül törenini yayınlamayacağını açıkladı.

Kanaldan yapılan açıklamada, ödül töreninin 2022 yılında yayınlamayacağını duyuruldu.

ŞUBAT AYINDA YAYINLANAN HABER FİTİLİ ATEŞLEDİ

Altın Küre Ödülleri, Los Angeles Times'ın Şubat ayında yayınlanan ilgili haberinden sonra sinema yıldızları ve film stüdyoları tarafından boykot edildi. Tom Cruise bugüne kadar kendisine verilen üç Altın Küre'yi iade etti. Netflix, Amazon ve Warner artık Altın Küreler'le iş birliği yapmayacaklarını açıkladı.

Ünlü yıldız Scarlett Johansson, Altın Küre Ödülleri'ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği'ne (Hollywood Foreign Press Association-HPFA) tepkilerini dile getirdi.

Variety dergisine konuşan Johansson, "Filminin tanıtımını yapan bir oyuncu olarak, basın konferanslarına ve ödül programlarına katılarak ödül sezonuna dahil olmam bekleniyor. Geçmişte bu, genellikle bazı HFPA üyelerinin cinsiyetçi soruları ve sözleriyle yüzleşmek anlamına geliyordu. Yıllarca konferanslara katılmayı reddetmemin tam nedeni budur" dedi.

Ünlü oyuncu, sözlerine, "HFPA, Harvey Weinstein gibileri tarafından Akademi’deki tanınırlığa ivme kazandırmak üzere meşrulaştırılmış bir örgüttür ve endüstri de bunu takip etti. Örgüt içinde gerekli temel reformlar yapılmadıkça, HFPA'dan geri çekilip sendikalarımız ve bir bütün olarak sektördeki birliğin önemi ve gücüne odaklanmanın zamanının geldiğine inanıyorum" şeklinde devam etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul Modern Sinema'da 'Bahar Nöbeti'
KÜLTÜR-SANATİstanbul Modern Sinema'da 'Bahar Nöbeti'
'Sait Faik Hikâye Armağanı' Şermin Yaşar'ın oldu
KÜLTÜR-SANATSait Faik Hikâye Armağanı Şermin Yaşar'a
Erdal Murat Aktaş, İspanya'da yönetmen koltuğuna oturacak
KÜLTÜR-SANATİspanya'da yönetmenlik yapacak
'Wrath of Man'den 8 milyon dolarlık açılış
KÜLTÜR-SANATZirveye yerleşti
'Gölgeler İçinde', 'En İyi Sinematografi' ödülüne layık görüldü
KÜLTÜR-SANATABD'de ödül kazandı
Leyla Gencer anılıyor
KÜLTÜR-SANATLeyla Gencer anılıyor
Da Vinci’nin ayı çizimi açık artırmaya çıkıyor - Haberler
KÜLTÜR-SANATDa Vinci’nin ayı çizimi açık artırmaya çıkıyor
Edip Cansever dinletisi İş Sanat'ta
KÜLTÜR-SANATEdip Cansever dinletisi İş Sanat'ta
Necdet Tosun anılıyor
KÜLTÜR-SANATSempatik oyuncu anılıyor
Ahmet Uluçay sineması değerlendirildi
KÜLTÜR-SANATSineması üzerine değerlendirmeler