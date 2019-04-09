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Kaan Müjdeci...
İlk sinema filmi 'Sivas' ile Türkiye'de ve yurt dışında birçok ödül kazanan yönetmen.
Aynı zamanda iki yıl önce Antalya Film Festivali'nde 'Ulusal Yarışma'nın kaldırılmasını protesto etmek için İstanbul'da 'Ulusal Yarışma' adı altında alternatif bir festival düzenlenmesinin fikir babası.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Kaan Müjdeci, sinema sektöründe çok konuşulacak, çok tartışılacak bir fikre daha imza attı; "Antalya Büyükşehir Belediye başkanları Antalya Film Festivali'nin de başkanı olmasın."
Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan ünlü yönetmen, Antalya Film Festivali'nin siyaset üzeri bir etkinlik olması gerektiğini belirterek, 'Ulusal Yarışma'yı tekrar festival kapsamına alacak olan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı başkanı Muhittin Böcek'e çağrıda bulundu.
Sinema sektöründe birçok kişinin kendisiyle aynı görüşte olduğunu söyleyen Kaan Müjdeci ne diyor?
1- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Antalya Film Festivali'nin de başkanı olacağı yönündeki tüzük değiştirilmeli.
2- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bir festival çalıştayı düzenleyerek sinema sektörünün bu konudaki görüşlerini dinlemeli.
3- Antalya Film Festivali'nin başkanı, sinema sektöründen siyaset üzeri bir kişi olmalı.
4- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Film Festivali'ne sadece ev sahipliği yapmalı.
Cannes Film Festivali, Venedik Film Festivali, Berlin Film Festivali gibi dünyanın hatırı sayılır festivallerin başkanlarının şehirlerin belediye başkanları olmadığını hatırlatan Kaan Müjdeci, Antalya Film Festivali'nin de bir an önce siyasetten arındırılmış bir yapıya kavuşturulması gerektiğini belirtirken uzun vadeli ve Türk sinemasına katkı sunan bir festivalin bu şekilde gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Belediye başkanlarının festival başkanı olmaması gerektiği yönündeki fikrini parti ayrımı yapmadan dile getirdiğini söyleyen Müjdeci, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bu konuda adım atacağına inandıklarını dile getirdi.
Kaan Müjdeci, Antalya Film Festivali'nin başkanının kimsenin karşı çıkmayacağı ve deneyimi nedeniyle Hülya Uçansu olması gerektiğini söyledi.
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