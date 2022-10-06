Altın Portakal'da Iguana Tokyo'nun gösterimi yapıldı 0:00 / 0:00

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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali, film gösterimi, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması kapsamında yönetmenliğini Kaan Müjdeci'nin üstlendiği Iguana Tokyo filmi gösterildi.

Yönetmen Müjdeci, sanat yönetmenleri Meral Efe Yurtseven, Yunus Emre Yurtseven, oyuncular Saadet Işıl Aksoy, Ertan Saban, Deniz Ülkü ve ortak yapımcı Kanat Doğramacı gösterimin ardından AKM yanında bulunan kafede izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Müjdeci, normal filmlerden farklı olarak filmin özüne, çekirdeğine yoğunlaşmak istediğini ifade etti.

Filmin öz duygusunun önemine işaret eden Müjdeci, belirli kriterlere bağlanmak yerine filmin sonsuzluğa doğru ilerlemesini istediğini kaydetti.

Salgın öncesi çekimlere başladığını vurgulayan Müjdeci, şöyle devam etti:

"Ben filmi Alman yapımcıyla çekecektim ancak cüzi bir meblağdan dolayı sürekli ertelediler. Sürekli ertelemeleri beni çaresiz hissettirdi. İnsan çaresiz olunca saldırganlaşıyor. Alman yapımcıya 'çekmiyorum' dedim ve Türkiye'ye geldim. Yapımcı, 'beni işten atamazsın' dedi. '1 milyon 800 bin avroyu almıyorum' dedim. Türkiye'ye gelmesem Alman oyuncular oynayacaktı. İyi ki gelmişim, çok mutluyum bildiğim insanlarla filmi çektik. Türkiye'de çok hızlı ilerledik, daha kolay oldu. Diğer oyuncularla bu kadar başarılı olabileceğimi düşünmedim."

Oyunculardan Saadet Işıl Aksoy, filme en son dahil olan kişi olduğunu, çok vakit olmadığı için karakteri analizi etme, çözümleme yapma imkanının olmadığını aktardı.

İlk okuduğunda güzel bir hissiyat oluştuğunu anlatan Aksoy, "Okurken de bir sürü yeri anlamadım ama ben de duygu uyandırdı. Sinemanın gücü bizde uyardığı duyguda saklı. O duygu katlanarak artı. Çok zeki ve yaratıcı bir yönetmenle çalıştım. Doğru yerde bulunup, doğru insanlarla çalışınca film oluveriyor" dedi.

Deniz Ülkü, setin eğlenceli olduğunu, çekimler öncesinden savunma dersleri aldığını, ağlama sahnelerinde çok zorlandığını belirtti.

Ertan Saban ise başarılı bir yönetmenle çalıştığını söyledi.