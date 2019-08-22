Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde para ödülleri açıklandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanı, Ahmet Boyacıoğlu'nun genel yönetmeni ve Cansel Tuncer'in idari direktörü olduğu Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde isimden içeriğe kadar birçok değişiklik yapıldı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre;

* Festivalin adından 'Uluslararası' ibaresi kaldırılırken 'Altın Portakal' ibaresi eklendi.

* Türk filmlerinin yarıştığı 'Ulusal Yarışma'nın yeniden düzenlenmesine karar verildi.

* Para ödülleri daha kapsamlı hale getirildi.

Geçtiğimiz yıl yabancı filmlerle 2 Türk filmin yarıştığı 'Uzun Metrajlı Film Yarışması'nda 'En İyi Film'e 320 bin ₺, 'En İyi Yönetmen'e 155 bin ₺ verilmişti.

Bu yıl, 26 Ekim - 1 Kasım arasında düzenlenecek olan 56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Film'in para ödülü 250 bin ₺ , 'En İyi Yönetmen'in para ödülü ise 50 bin ₺ olarak belirlendi.

Muhittin Böcek

56'NCI ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ'NDEKİ PARA ÖDÜLLERİ

Ulusal Uzun Metraj Yarışması

En İyi Film: 250 bin ₺

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: 100 bin ₺

En İyi Yönetmen: 50 bin ₺

Cahide Sonku Ödülü: 50 bin ₺ (Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'ndaki filmlerden birinde, kamera arkası ya da önü fark etmeksizin çalışmış, emeğinin yanı sıra kadın bakışını da filmin ayrılmaz bir parçası kılabilmiş kadın sinemacılardan birine verilecek.)

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: 100 bin ₺

En İyi Senaryo: 30 bin ₺

En İyi Görüntü Yönetmeni: 20 bin ₺

En İyi Müzik: 20 bin ₺

En İyi Kurgu: 20 ₺

En İyi Sanat Yönetmeni: 20 bin ₺

En İyi Kadın Oyuncu: 20 bin ₺

En İyi Erkek Oyuncu: 20 bin ₺

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: 10 bin ₺

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: 10 bin ₺

TOPLAM: 720 BİN ₺

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması

En İyi Film: 20 bin ₺

Jüri Özel Ödülü: 10 bin ₺

TOPLAM: 30 BİN ₺

Ulusal Belgesel Film Yarışması

En İyi Film: 40 bin ₺

Jüri Özel Ödülü: 20 bin ₺

TOPLAM: 60 BİN ₺

Uluslararası Uzun Metraj Yarışması

En İyi Film: 65 bin ₺

En İyi Yönetmen: 32 bin 500 ₺

TOPLAM: 97 BİN 500 ₺

Antalya Film Forum

Uzun Metraj Pitching: (3x30 bir ₺) 90 bin ₺

Belgesel Work in Progress: (3x30 bin ₺) 90 bin ₺

Work in Progress: (80 bin ₺ + 40 bin ₺ ) 120 bin ₺

Sümer Tilmaç Antalya Destek Fonu: 150 bin ₺

TOPLAM: 450 BİN ₺

GENEL TOPLAM: 1 MİLYON 357 BİN 500 ₺