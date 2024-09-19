Altın Portakal yolculuğu 'Hikayemiz Birlikte' sloganıyla başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılacak Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin tanıtımı için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivalin sanat direktörü Deniz Yavuz, festival jüri başkanı Ferzan Özpetek ile jüri üyeleri Jale İncekol, Deniz Göktürk Kobanbay, İlker Kaleli, Pınar Göktaş ve festival idari direktörü Cansel Tuncer'in katılımıyla kent merkezindeki bir otelde toplantı düzenlendi.

Böcek, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl festivali gerçekleştiremedikleri için bir vatandaş ve sinemasever olarak üzgün olduğunu belirtti.

Geçen yıl da etkinliği en iyi şekilde gerçekleştirmek için büyük çaba harcadıklarını ancak çeşitli talihsizlikler nedeniyle yapamadıklarını anlatan Böcek, şunları söyledi: REKLAM "Geçtiğimiz seneden derslerimizi aldık. Gözbebeğimiz Altın Portakal Film Festivali'nin devam etmesi gerekliliğine tüm kalbimizle inanıyoruz. Bu nedenle, bu sene festivalimizin ev sahipliğini Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sinema emekçileriyle tek başımıza yapma kararı aldık. Üzüntüler, kırgınlıklar, özürler, hayal kırıklıkları, bunlar kuşkusuz önemli ama daha önemlisi tüm bunları aşabilmek, konuşabilmek için bir araya gelebilme gücünü var edebilmektir. Bir festivali hem de dünya çapında bir festivali yeniden dünya standartlarına ulaştırmaktır."

Bu yıl 5-12 Ekim'de yapılacak etkinliğin mottosunu 'Hikayemiz Birlikte' olarak belirlediklerini dile getiren Böcek, daha çok hikayenin daha çok seyirciyle buluşması için halkın başrolde yer aldığı afiş ve video serisi kurguladıklarını kaydetti. Böcek, festival kapsamında sinemaya ilişkin tüm sorunların değerlendirileceği bir çalıştay yapılacağını, genç yetenekleri keşfetmek amacıyla öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenleneceğini bildirdi. Toplam 5 milyon liralık ödül desteği verileceğini ifade eden Böcek, "Antalya'nın ve Türkiye'nin uluslararası markası olan Altın Portakal Film Festivali'ni, sinemanın büyüsüne inanan, hikayelerin bizi biz yaptığını bilen bir bakış açısıyla düzenliyoruz" dedi.

KORTEJİN YAPILIP YAPILMAYACAĞI HENÜZ BELLİ DEĞİL Festivalde Ulusal Film Yarışması Jüri Başkanı Ferzan Özpetek ise Hamam adlı ilk filminin 1997 yılında Altın Portakal'da en iyi film ve en iyi yönetmen ödülü aldığını belirterek, bu kente bir borcu bulunduğunu söyledi. REKLAM Jüri başkanlığı için teklif geldiğinde çok heyecanlandığını vurgulayan Özpetek, "Altın Portakal, kariyerimde önemli bir festival oldu. Kafamdaki düşüncem tamamıyla yeni yönetmenler, yeni filmlere yol açmak" ifadesini kullandı. Toplantıda sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilen kortejin bu yıl yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya ilişkin ise Özpetek, bu konunun henüz netleşmediğini, karar alma aşamasında olduklarını aktardı. Özpetek, kortej ile ilgili alınan kararın birkaç gün içinde paylaşılacağını açıkladı.