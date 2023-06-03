ALTIN FİYATLARI 3 Haziran Cumartesi günü piyasalar kapalı olduğu için Cuma günkü kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Hemen belirtelim ki gram altın bin 310 çeyrek altın ise 2 bin 145 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 3 Haziran son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları...

Altın fiyatları sayfası için tıklayınız...