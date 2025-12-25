Habertürk
        Altında kâr satışı... Gram altın rekor sonrası düşüşte: İşte 25 Aalık 2025 güncel gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatı - Altın Haberleri

        Altında kâr satışı... Gram altın rekor sonrası düşüşte

        Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 6 bin 164 lira seviyesinde işlem görüyor. Rekor kıran altının ons fiyatı da kâr satışlarının etkisiyle 4 bin 479 dolara indi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 10:44 Güncelleme: 25.12.2025 - 10:44
        Gözde yatırım araçlarından altın da hareketlilik devam ediyor.

        Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 6 bin 171 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 6 bin 164 lira seviyesinde bulunuyor.

        Çeyrek altın 10 bin 261 liradan, cumhuriyet altını ise 40 bin 888 liradan satılıyor.

        ONS ALTINDA KÂR SATIŞI

        ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin gevşeme beklentileri, merkez bankaları alımlarının sürmesi ve artma eğilimi gösteren jeopolitik tansiyondan destek bularak 4 bin 526 dolarla rekor kıran altının ons fiyatı, kar satışlarının etkisiyle 4 bin 479 dolara indi.

        Analistler, gelecek yılın başlıca temaları arasında ABD Başkanı Trump'ın yeni Fed başkanı atamasının geldiğini belirterek, bu ismin kim olacağına ilişkin adayların piyasa aktörleri tarafından değerlendirilmeye devam edildiğini söyledi.

        Faiz adımlarına duyarlı olan altının ons fiyatının bu gelişmelerden etkilenebileceği tahmin ediliyor.

